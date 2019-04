Slachtoffer groepsverkrachting Rotterdam: Ik kreeg een wapen tegen mijn hoofd

Video Bewoner (27) betrapt inbreker en wordt neergesto­ken, dader ontkomt

11:19 Een 27-jarige man is vanochtend in Apeldoorn neergestoken toen hij een inbreker betrapte. Hij raakte daardoor zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijk zo rond de 1 meter 95 lange dader is ontkomen.