Slachtoffer huis vol afval: Die rotzooi kon me niets meer schelen

Enorme bergen afval van wel meters hoog. Een 71-jarige Capellenaar werd onlangs uit zijn huis gehaald nadat buren klaagden over stank en ratten. Peter de Boer herkende zichzelf in dit verhaal. Ook hij had 'een huis vol zooi' nadat zijn vader tien jaar geleden onverwacht stierf. ,,Je krijgt een soort gelatenheid. Opruimen zou toch nooit meer lukken.'

Ridderkerker Peter lijdt aan asperger en maakt moeilijk contact met mensen. Vrienden of familie heeft hij niet. De enige contacten van destijds waren met zijn collega's bij een ict-bedrijf. Als zijn vader tien jaar geleden onverwacht aan een hartinfarct sterft, raakt dit hem zeer. Korte tijd later vindt hij allemaal brieven en aanmaningen van de Belastingdienst op zijn deurmat. ,,Mijn vader bleek schulden te hebben en toen klopten ze bij mij aan. Of ik die even wilde betalen'', blikt Peter (43) terug. ,,Toen raakte ik helemaal in paniek. Ik durfde de brievenbus niet meer open te maken en wist niet wat ik moest doen.''



Peter trok zich verder terug in zijn eigen wereld. Na het werk ging hij meteen naar huis en dook achter de computer. Hij speelde de hele avond spelletjes, keek films of tokkelde wat op zijn gitaar. ,,Het was echt vluchtgedrag. Via de televisie was ik even in een andere wereld. Ik wilde ontsnappen uit alle ellende.''

Quote Ik durfde de brievenbus niet meer open te maken en wist niet wat ik moest doen

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Peter heeft zelf geen foto's meer van zijn huis. 'Ik wil daar ook liever niet meer aan herinnerd worden.' © ANP

Opruimen deed hij niet meer. Lege verpakkingen zoals pizzadozen, blikjes bier of plastic flesjes werden achteloos op de grond gegooid. Het ging van kwaad tot erger. Zijn flatje, dat eerst nog op een rommelige studentenwoning leek, veranderde binnen enkele weken in een vuilnisbelt. ,,Ik had op een gegeven moment gewoon een lawine van afval in mijn huis. Het was zo'n ongelooflijke teringzooi geworden'', vertelt Peter. ,,Ik dacht bij mezelf: dit krijg ik nooit meer opgeruimd. Je krijgt dan een soort gelatenheid over je. Zoiets van: ach, er kan nog wel een metertje bij.''

Belastingdienst

Na de voordeur had hij nog een wandelpad van enkele meters. Maar om bij zijn computer te komen, moest hij letterlijk over een afvalberg klauteren. Buren en collega's hadden niets door. Maar na een tijdje besefte Peter zelf ook dat het zo niet langer kon. ,,Ondanks de nee-nee-sticker puilde mijn brievenbus uit met rekeningen en brieven van de Belastingdienst. Er staken zelfs brieven half uit de bus. Dit gaat helemaal fout, dacht ik.''

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Peter hoopt nooit meer in zo'n situatie terecht te komen. © anp

Hij overwon zijn schaamte en nam zijn teamleider op het werk in vertrouwen. Samen openden ze de brievenbus en betraden ze zijn huis . Een heel emotioneel moment, aldus Peter. De gemeente werd ingeschakeld om zijn woning leeg te ruimen. Zeker twintig containers vol afval werden weggereden. Ook belde zijn collega met de Belastingdienst. Uiteindelijk kon de erfenis worden verworpen, zodat hij van zijn vaders schulden was verlost. ,,Ik ben mijn teamleider nog steeds zo dankbaar. Als hij me niet had geholpen, dan had ik het helemaal niet meer geweten. Dan kun je heel zwarte gedachten krijgen.''

Peter hoopt nooit meer in een huis vol rotzooi terecht te komen. Toch is hij bang dat het opnieuw kan gebeuren. ,,Op dit moment ga ik weer door een stressvolle situatie. Ik ben ontslagen, omdat op mijn werk een afdeling is opgeheven. Maar het verschil is dat ik nu wel contact heb met een maatschappelijk werker, die mij in de gaten houdt.''