Slachtoffer ‘terreursteker’ Amsterdam CS zit nog in rolstoel

Jawed S., de 19-jarige Afghaan die op 31 augustus twee mensen neerstak op Amsterdam Centraal Station, komt vandaag voor de eerste keer in het openbaar voor de rechter. Hij kwam naar Nederland omdat hij boos was op Geert Wilders. Verslaggever Cyril Rosman doet hieronder live verslag vanuit de rechtbank.

S. kwam op 31 augustus met de trein vanuit Duitsland, waar de Afghaan een verblijfsvergunning had, naar Amsterdam. Hij liep zonder doel rond op het station en trok daardoor de aandacht van beveiligingsbeambten, maar vlak voordat die hem wilden aanspreken stak hij vanuit het niets twee mensen neer. De twee Amerikaanse toeristen raakten daarbij zwaar gewond. Een van hen werd in de rug gestoken en zit nog in een rolstoel, bleek vandaag tijdens de rechtszaak. De ander werd in zijn arm gestoken. S. leek zijn slachtoffers willekeurig gekozen te hebben.

De Afghaan kwam in 2015 in Duitsland terecht na zijn vlucht uit zijn land van herkomst, hij was toen nog minderjarig. In 2017 hoorde hij dat zijn verblijfsvergunning niet verlengd zou worden en hij terug zou moeten naar Afghanistan. Volgens bekenden van S. in zijn woonplaats Ingelheim, vlakbij Mainz, veranderde zijn gedrag in 2018: hij werd veel religieuzer en fanatieker. Zo ging hij op social media onder meer tekeer tegen Geert Wilders. Dat die politicus een video online plaatste over spotprenten over Mohammed ‘beledigde hem diep', zo vertelde Simon van der Wouder, de advocaat van S. na diens aanhouding.

Justitie stelt onder meer daarom dat S. een terroristisch motief had voor zijn misdrijf. Hij zou de bevolking schrik hebben willen aanjagen. S. kocht het mes waarmee hij de aanslag pleegde volgens justitie een dag eerder in Duitsland. Volgens de officier van justitie had hij briefjes met Arabische teksten bij zich. Die zouden passen bij voorbereidingen op een naderende dood.

Wilders doden

Volgens bekenden zou S. naar Nederland zijn gekomen om Wilders te doden. Waarom hij uiteindelijk twee willekeurige toeristen op Amsterdam Centraal als slachtoffer koos, is nog onduidelijk. S. komt vandaag voor het eerst in het openbaar voor de rechter, de zitting wordt gehouden in De Bunker, de extra beveiligde zittingszaal in Amsterdam.