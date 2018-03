Slachtoffers dodelijke crash Helmond woonden in Duitsland

De bestelbus is eigendom van de Horizon Groep in Velp, een uitzendbureau voor onder meer de vleesindustrie. De andere inzittenden van de bestelbus, twee mannen van 36 en een vrouw van 49, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ook de 48-jarige bestuurder van de vrachtwagen uit Heusden die betrokken raakte, hield zware verwondingen aan de crash over.