Slachtoffers Iraakse gifgasaanvallen slepen Nederlandse leveranciers voor de rechter

Slachtoffers van Iraakse gifgasaanvallen in Iran in de jaren 80 slepen veertig jaar na dato twee Nederlandse bedrijven voor de rechter die destijds chemische stoffen leverden aan Irak.

Melchemie en KBS Holland wisten volgens de slachtoffers dat hun stoffen werden gebruikt voor de productie van mosterdgas. Dat bevestigt hun advocaat Liesbeth Zegveld na berichtgeving van de Volkskrant. De bedrijven hebben altijd beweerd dat de chemicaliën werden gebruikt als bestrijdingsmiddel voor de landbouw.

Ook miljardair Hans Melchers, de toenmalige eigenaar van Melchemie (nu bekend als Otjiaha), staat op 22 juni voor de Haagse rechtbank. Hij wordt ervan beschuldigd rechtstreeks betrokken te zijn geweest bij de levering van een grondstof voor mosterdgas aan Irak tussen 1982 en 1984. De stof - thionylchloride - werd verkocht als ‘landbouwpesticide’. Hij zou signalen over het misbruik van zijn chemicaliën hebben genegeerd, zegt Zegveld. Melchers heeft deze beschuldigingen altijd ontkend.

Blijvende schade

De vijf slachtoffers in deze zaak waren als militair of vrijwilliger actief in Iran. Irak voerde, nadat het regime van Saddam Hoessein buurland Iran in 1980 was binnengevallen, aanvallen uit met het giftige mosterdgas. Daarbij liepen onder andere deze vijf blijvende schade op. ,,Op het eerste gezicht zie je niet zoveel aan ze, maar vanbinnen zijn ze aangetast. Ze hoesten veel, hebben oogletsel, zijn arbeidsongeschikt geraakt”, zegt advocaat Zegveld, die gespecialiseerd is in mensenrechten.

Een van hen heeft een kunstmatige luchtpijp, een ander had chemotherapie nodig. Vier van de vijf zullen naar Nederland afreizen, met een arts, om de zaak bij te wonen. ,,Sommige mensen zullen zeggen: waarom nu pas een civiele zaak? Maar er is geen verjaringstermijn en voor deze mensen is het nog altijd actueel. Zij leven nog dagelijks met de gevolgen van het verwoestende gas. Deze Nederlandse bedrijven zijn daar medeverantwoordelijk voor.” De slachtoffers hopen dat de rechter vaststelt dat de bedrijven fout zaten met hun leveringen en willen een schadevergoeding. Over het bedrag dat ze zal eisen, kan Zegveld nog niets zeggen.

Frans van Anraat

Advocaat Zegveld was ook betrokken bij de civiele zaak tegen de Nederlandse zakenman Frans van Anraat. Hij werd veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen van in totaal 400.000 euro aan zestien slachtoffers, omdat hij aan het regime van Saddam Hoessein een grondstof voor mosterdgas leverde. Daarvoor, in 2009, werd hij veroordeeld tot 16,5 jaar cel. ,,Van Anraat zei altijd dat hij niet de enige was. Nu is het tijd om achter KBS en Melchemie aan te gaan.”

Zegveld vindt dat de zaak ook een signaal is naar andere bedrijven die handeldrijven met landen in oorlog, zoals Rusland en Oekraïne. ,,Chemicaliën zijn een goedkoop strijdmiddel dat makkelijk slachtoffers maakt. Als je als bedrijf stoffen levert aan een land in oorlog voor nagellak of een landbouwmiddel, moet je jezelf twee keer achter de oren krabben of het daar ook echt voor wordt gebruikt. Je hebt een verantwoordelijkheid.”



Carry Knoops, advocaat van Melchemie, wil geen commentaar geven.