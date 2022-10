Slachtoffers schietpartij Amsterdam nietsvermoedende vrouwen (22 en 26) uit Duitsland

'Bier drink je niet tijdens sporten': gemeente zet streep door studen­teneve­ne­ment

Een hardloopevenement in Groningen waar je tussen het sprinten door een glas bier achterover moet tikken is afgelast. De gemeente, die dacht dat de vergunning voor een normaal sportevenement was aangevraagd, wil het ‘alcohol-lopen’ niet faciliteren.

