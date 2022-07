Slager Dennis hakt live zijn varken aan stukken in een show met rockmuziek

met video Politieach­ter­vol­ging vanuit Nieuwegein eindigt na ruim halfuur met crash op de A16 bij Breda

BREDA - Een politieachtervolging van ruim een halfuur is woensdagavond geëindigd met een crash in de berm van de A16 bij Breda. Bij de achtervolging, die begon bij Nieuwegein, waren meerdere eenheden betrokken. De bestuurder is aangehouden.

