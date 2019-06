Slagerij in Utrecht voor tweede keer beschoten

Exclusief interview Alex Johnson: Als ze op video zien dat Ivana springt, geloven de Smits ons nog niet

3:00 Wat gebeurde er in de laatste uren van Ivana Smit? Maakte ze 7 december 2017 beneveld door alcohol en drugs een noodlottige doodsmak van een flatgebouw in Kuala Lumpur in Maleisië? Of werd het 18-jarige fotomodel – zoals de familie Smit denkt – koelbloedig door Alexander en Luna Johnson naar beneden gegooid om zich te ontdoen van haar ontzielde lichaam? De Johnsons geven voor het eerst antwoorden.