Slapen in een hangmat, 3 douches voor 80 man: op dit mega-zeilschip is luxe ver te zoeken

Een opvallende gast aan de kade bij Hotel New York in Rotterdam: op de plek waar normaal gesproken gigantische cruiseschepen liggen te glimmen, ligt nu een houten zeilschip. Het is de Götheborg, een replica van een 18e-eeuws Zweeds koopvaardijschip. De driemaster is een kleintje vergeleken bij de cruisekolossen van driehonderd meter, maar met zijn lengte van 47 meter is het, volgens de Zweedse eigenaar, het grootste schip in zijn soort.