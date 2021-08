Slechte ventilatie op scholen: ‘Kabinet speelt met gezondheid van leerlingen en leraren’

Doorbraak in dertig jaar oude moordzaak Wies Hensen

21 augustus Ruim dertig jaar zat het onderzoek naar de moord op Wies Hensen uit Budel muurvast. Nu lonkt een doorbraak in de zaak die de komende weken volop in de schijnwerpers staat. Dankzij nieuw onderzoek heeft de politie nu waarschijnlijk dna van de man die Wies in 1989 vermoordde en haar dumpte in Dommelen.