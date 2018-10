Slechts twee van zes kidnappers Insiya bij rechtszaak aanwezig

De Amerikaanse verdachte Robert B. is naar het buitenland en onbekend is waar hij is. Vader Shehzad Hemani, die alles bedacht en betaald zou hebben, staat vandaag sowieso nog niet terecht. Ook verdachte Huibert V. is er niet.

Insiya Hemani (nu 4,5 jaar oud) werd ruim twee jaar geleden op klaarlichte dag ontvoerd door drie mannen toen ze bij haar oma was aan de Anfieldroad in Amsterdam. Het meisje woonde op dat moment bij haar moeder Nadia Rashid. Nadia en de vader van het meisje, Shehzad Hemani, zijn al jaren in een vechtscheiding verwikkeld. Vader in India en moeder in Nederland vallen elkaar al twee jaar lang aan met tal van procedures en mediacampagnes. Vandaag begint de rechtszaak tegen de zes kidnappers.

Wie staan er vandaag terecht?

Volledig scherm Buren houden kidnapper Robert B. is bedwang. © Privefoto Dat zijn de zes mensen die de ‘kidnap’ zouden hebben uitgevoerd. Frederik S. (60, roepnaam Erik), een zakenrelatie van Shehzad Hemani, bracht diverse personen bij elkaar. Zijdelings raakte ook zijn dochter Lizz S. (26) erbij betrokken. Huibert V. (55) was de privé-detective die vooraf observeerde. Willem V. (54) was erbij gehaald om Insiya ‘op te halen’, samen met een neef van Hemani. Willem V. zou de vluchtauto hebben bestuurd. De ontvoerdersclub kreeg nog gezelschap van de ingevlogen Amerikanen Robert B. (49) en Daniel C. (53). Robert B. ging samen met Willem V. en Hemani's neef mee naar de Anfieldroad in Amsterdam, waar Insiya bij haar oma was. Oma paste op. Moeder Nadia was op dat moment niet in de buurt.



Robert B. kennen we van de foto die een buurman van boven maakte toen hij plat op straat gedrukt werd door buren die hem hadden overmeesterd. De andere twee waren er toen al met Insiya vandoor. Robert B. liet zich tijdens pro forma-zittingen niet onbetuigd. Hij schold de rechter uit voor fucking liar. Later kreeg hij ook bonje met zijn advocaat. Alle verdachten zijn in de loop van de tijd vrijgelaten. Hun voorarrest dreigde langer te duren dan de mogelijke straf.

Waarom staat ‘het grote brein’ pa Shehzad Hemani niet terecht?

HIj moet nog steeds gehoord worden door de politie. Dat is lastig want hij blijft met Insiya thuis in Mumbai uit angst om buiten zijn land opgepakt te worden. Justitie heeft zijn zaak, én die van zijn neef die ook bij de kidnap betrokken was, losgehaald van de rest. De verdediging van de zes mensen die nu terechtstaan, vindt dat de zaak zonder een verklaring van vader Hemani geen zin heeft. Er wordt momenteel gesteggeld over de vraag hoe hij toch te horen is, als getuige, in de zaak van de zes kidnappers. Voorlopig wil justitie alvast verder met de berechting van de kidnappers.

Wat schiet moeder Nadia hier dan mee op?

Praktisch niet veel. Maar elke veroordeling in haar voordeel kan toch helpen, al is het maar om vader Shehzad in een steeds kwader daglicht te plaatsen. Wellicht dat er dan op diplomatiek terrein extra druk kan worden uitgeoefend, om tot een oplossing te komen. Of er in elk geval voor te zorgen dat vader opgepakt zou kunnen worden in landen waarmee Nederland wél een uitleveringsverdrag heeft. En dat maakt het leven voor de rijke zakenman niet makkelijk.

In India is hij vooralsnog veilig. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met India en in rechterlijke procedures in zijn eigen land wist vader Hemani het voor elkaar te krijgen dat juist Nadia verdacht wordt van kidnapping. Zij nam namelijk Insiya eind 2014 mee naar Nederland. Weliswaar met toestemming van vader, maar eenmaal in Nederland besloot Nadia - voor Shehzad onverwachts - niet meer terug te gaan naar India. Van de Hoge Raad in India mag Insiya bij vader in Mumbai blijven. Volgens de advocaten van Shehzad Hemani - waaronder Gerard Spong - is die beslissing zelfs onherroepelijk, maar volgens moeder Nadia Rashid en háár advocaten is dat fake news.