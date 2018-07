Slimme haring komt dankzij scharnier wél vlot uit de grond

Sinds 1913 zijn er bij het octrooicentrum volgens Hermans 97 patenten geregistreerd die gebaseerd zijn op het principe de haring nog vaster in de grond te krijgen. ,,Bij het registreren van mijn idee kreeg ik te horen dat ik de eerste ben met een oplossing om haringen uit de grond te halen", zegt hij trots. Waarna hij toefluistert dat hij zelf helemaal niet 'het kampeertype' is. ,,Ik heb zelfs nog nooit echt gekampeerd.''

Zonder wrikken

Het prototype van de zogenoemde 'Smart Tent Peg' is uitgebreid getest in zijn eigen achtertuin. Drie maanden lang heeft hij de haringen laten zitten, waarna hij ze er naar eigen zeggen met één ruk en zonder wrikken uittrok.

Om te tonen hoe gemakkelijk de tentpinnen te verwijderen zijn, spreken we af op een camping in de heuvels van het Limburgse kerkdorp Oirsbeek. De nieuwe haring bestaat uit twee delen die samen in de grond moeten worden geslagen, laat Hermans zien. Wanneer je eerst aan het binnenste deel trekt, komt de haring inderdaad gemakkelijk los, zeker vergeleken met de traditionele tentpin.

Een fabriek in China gaat de eerste serie slimme haringen voor hem produceren. Hermans peinst er niet over zijn vinding te verkopen aan een tentenfabrikant, al zegt hij wel dat er veel belangstelling voor is. ,,Ik wil het allemaal in eigen hand houden, daarom ben ik op zoek naar handelaren die mijn haringen aan de man willen brengen", zegt hij. Hermans verwacht dat de slimme haring vóór de volgende zomervakantie in de winkels ligt.