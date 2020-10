Smerige lakens en vieze toiletten: hygiëne Nederlandse hotelkamers laat te wensen over

VIDEO ‘Verplicht 3 keer zoenen? Die traditie legt het loodje’

8 oktober Voetkus? Elleboog? Namasté? Dat we na maanden corona soms nog steeds aarzelen hoe we iemand moeten begroeten, is volgens antropoloog Danielle Braun niet raar. ‘De handdruk is een sterk ingesleten gewoonte.’