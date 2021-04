Smokkelen via bezoek bijna onmogelijk in coronatijd: drugs en telefoontjes nu op creatieve manieren naar bajesklanten

Osse steker die ontsnapte uit PI in Vught, houdt vol: ‘Ik heb echt mezelf verdedigd’

9:27 DEN BOSCH/OSS - ,,Ik heb echt mezelf verdedigd.” Dat zei Ossenaar Murat Ç. (22) tegen de rechter in het door hem aangespannen hoger beroep in zijn zaak. Op 31 december 2018 stak de man een 50-jarige plaatsgenoot met een mes in nek, rug, schouder en enkel, na een ruzie over drugs. De rechtbank geloofde eerder niet in zijn beroep op noodweer en legde hem voor een ‘poging tot doodslag’ een celstraf op van 30 maanden onvoorwaardelijk.