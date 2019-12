Snapchatter (61) haalt in rechtszaal uit naar Alberto Stegeman: ‘Ik word gezien als pedofiel en staatsgevaarlijk’

Daarnaast wordt L. ook van strafbare feiten in België verdacht, zei de officier van justitie in de rechtbank in Zutphen. Vermoedelijk gaat het ook daar om een zedenzaak, maar de officier wilde er nog niet veel over kwijt. Advocaat Stephan Nijhof weet nog niet om welke feiten het gaat. L. wordt verdacht van grooming, het lokken van een minderjarig meisje, in september in Harderwijk.