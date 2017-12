Sneeuwdek verdwijnt, nog wel glad

1 op de 8 sporters slachtoffer seksuele intimidatie; maatregelen nodig

10:01 Zeker 12 procent van de sporters heeft als kind minimaal één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag gehad. Seksueel misbruik in de sport moet veel actiever tegen worden gegaan. Dat constateert de commissie die onder leiding van oud-minister Klaas de Vries misstanden in de top- en amateursport in kaart heeft gebracht.