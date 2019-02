Sneeuwfront trekt over het land: zeer gladde wegen met veel ongelukken

Op de (snel)wegen is het op sommige plekken spekglad door bevroren en platgereden sneeuw. Ook stoepen, schoolpleinen en parken zijn glad, ondanks dat er op veel plekken flink is gestrooid. Rijkswaterstaat raadt aan om strooiwagens op de weg de ruimte te geven, voldoende afstand te houden en te proberen niet onnodig te remmen of onverwachte stuurbewegingen te maken. Omdat het vrijdag is, valt de spits mee qua drukte. In het hele land geldt code geel vanwege gladheid. Rijkswaterstaat is ondertussen ook druk bezig met het verwijderen van ijspegels, onder meer op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht. De werkzaamheden zorgen voor zo'n 10 minuten vertraging.

Op verschillende plaatsen in Nederland vonden vannacht en vanochtend ongelukken plaats als gevolg van de gladheid. In Nederhemert raakten twee mensen zwaargewond toen een auto van de weg raakte en tegen een boom reed. Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur. De brandweer had de bijrijder snel bevrijd, de bestuurster moest worden los geknipt. Voor haar kwam een traumahelikopter.

In Haarlo (Gelderland) kwam vannacht een man om het leven. Voorbijgangers waarschuwden rond 03.30 uur de hulpdiensten over een botsing tussen een auto en een bestelbus. De bestuurder van de bestelbus is naar het ziekenhuis gebracht, de man die omkwam zat achter het stuur van de personenauto. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Vanmiddag droog

Vanuit het zuiden wordt het in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen droog. In het midden en noorden sneeuwt het nog door tot het middaguur. In de westelijke provincies is het sneeuwlaagje over het algemeen dun, rond 1 cm. In het midden, zuiden en oosten ligt 2 of 3 cm, in de noordelijke provincies wordt 1 tot 3 cm sneeuw verwacht. De heuvels van Limburg kregen meeste sneeuw. Daar viel afgelopen nacht 4 cm. Bijna overal in het land ligt een laagje sneeuw, dat vandaag al vroeg voor veel prachtige beelden zorgde. Ook morgen is er kans op een paar winterse buien, met name in het noorden.

