Sneeuwzone breidt zich uit: vanavond weer waarschuwing voor gladheid en mist

In delen van Brabant en Limburg is er sprake van matige tot zware sneeuwval. Ook elders in het land beginnen inmiddels sneeuwvlokjes naar beneden te vallen. Al zal daar geen dik pak sneeuw komen te liggen, zoals in de Limburgse heuvels.

Het KNMI waarschuwde woensdagochtend voor code oranje in twee provincies en code geel in de rest van het land. Op sommige plekken hing een dichte mist. Ook was het glad wat leidde tot ongelukken. Op het hoogtepunt stond er 292 kilometer op de rijkswegen.

Voor de provincies Noord-Brabant en Limburg is, tot het middaguur, code oranje afgekondigd. In de Limburgse heuvels ligt inmiddels vijf centimeter sneeuw. ‘Op sommige locaties komt het met bakken uit de lucht en zijn meerdere wegen binnen no-time wit geworden’, meldt Weeronline. De hevigste sneeuwval vindt woensdagochtend plaats op een smalle strook die zich uitstrekt van zuid-Brabant tot midden-Limburg. In het zuiden is het overigens zo koud dat de sneeuw overal wel blijft liggen.

De sneeuw breidt zich de komende uren geleidelijk uit naar het noorden. Woensdagmiddag wordt het tijdelijk droog, maar in de avond en nacht wordt er weer sneeuw verwacht die plaatselijk blijft liggen. Ook kan het lokaal opnieuw mistig worden.

Jongens op de fiets in de sneeuw in Limburg. In Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant is code oranje van kracht. In dat gebied is het mogelijk glad op de weg door sneeuw.

Rijkswaterstaat heeft 'volop gestrooid’, omdat er is gewaarschuwd voor 'grootschalige gladheid’ die ‘gevaarlijke situaties’ kan veroorzaken. Het KNMI maakte gisteravond bekend dat code oranje wordt afgekondigd voor Noord-Brabant en Limburg.

Druk op weg

Qua vertragingen valt het mee, duidde Rijkswaterstaat de verkeerssituatie woensdagochtend vroeg. Later werd het toch wat drukker, met op het toppunt 292 kilometer file. Wat dus niet in de buurt komt van de horrorspits gisteren. Toen telde de ANWB op alle wegen ruim duizend kilometer file.

Rijkswaterstaat: ,,Normaal ligt de piek rond de 150 kilometer op woensdag. We hebben dan ook geen vertragingen van langer dan een uur of meer dan 10 kilometer gezien.” De ANWB meldde dat het ‘iets drukker’ is dan normaal op de woensdag. Van de 300 kilometer die de ANWB telde (een andere telling dan Rijkswaterstaat), stond er 100 in het zuiden van het land.

De NS heeft geen last gehad van grote verstoringen door de kou. Wel reden er minder treinen tussen Amersfoort en Barneveld door rijp aan de bovenleiding. ,,Dan is er een laag rijp of ijs ontstaan op een leiding. Als er een tijdje geen trein rijdt, kan die laag te dik worden en treinverkeer hinderen”, zei een woordvoerder.

In Limburg, waar de meeste sneeuw valt, rijden überhaupt minder treinen omdat Arriva-personeel staakt.

In Oisterwijk viel een aardig pak sneeuw.