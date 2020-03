‘Snelheidsverlaging snelwegen gaat 19 miljoen euro kosten’

UPDATE Politie schiet ontsnapte tbs’er dood na achtervol­ging

1 maart Een van de tbs’ers die vandaag ontsnapt is uit de tbs-kliniek Poortugaal bij Rotterdam is na een massale achtervolging doodgeschoten door de politie in het Gelderse Ochten. De andere voortvluchtige gearresteerd. Dat meldt het OM in Rotterdam.