Sneltesten kosten overheid honderden miljoenen euro’s, slechts 10 procent capaciteit echt gebruikt

Hoeveel mensen er zich de afgelopen dagen melden in de snelteststraten van Spoedtestcorona? ,,De ene dag duizend, de andere dag een paar duizend”, zegt directeur Jeroen de Jong. Zijn bedrijf is een van de twee bedrijven die aangesloten is bij Testen voor Toegang in Zuid-Nederland. ,,Zeg maar het deel van Nederland onder de lijn Rotterdam.” De komende dagen breidt Spoedtestcorona uit van negen naar vijftien locaties en naar een capaciteit van 35.000 tot 40.000 testen per dag. Of die ook allemaal nodig zijn? ,,Wij baseren ons op de opdracht die we hebben gekregen en die capaciteit leveren we.”