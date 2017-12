Snelweg A1 deels afgesloten na kettingbotsing

VIDEO Megakreeft Louis (80) tevreden in zijn 'rusthuis' in het Dolfinarium

22:20 Hij was zoals ontelbare soortgenoten voorbestemd om te eindigen in de pan, maar dankzij een gulle dame uit Haarlem mag de 80 jaar oude 'gigakreeft' Louis zijn levenswinter doorbrengen in het Dolfinarium in Harderwijk.