Snikhete treinen: 'Het lijkt wel of ik in het reptielenhuis van Artis zit'

'Kunnen jullie niet eens airco installeren in de sprinters? Lijkt wel of ik in het reptielenhuis van Artis zit', tweette iemand vanochtend aan de NS. Het bericht is exemplarisch voor de vele klachten die de vervoerder gedurende deze hete dagen via sociale media te horen krijgt.



,,Ongeveer 5 procent van al onze treinen heeft nog geen airco'', vertelt woordvoerder Erik Kroeze. Het gaat vooral om oude sprinters die op korte trajecten rijden. ,,Dat zijn nog een paar lijnen.''



Eind dit jaar komt daar echter verandering in. ,,Vanaf december worden veel oude treinen vervangen voor nieuwe, en die zijn standaard voorzien van klimaatregeling. Volgende zomer zijn er dus vrijwel geen treinen meer zonder airco.''