Onderzoekscommissie: NVWA en ministeries faalden bij afhandeling fipronilcrisis

De NVWA reageerde 'niet adequaat' op drie signalen over gebruik van fipronil door het bedrijf Chickfriend die al binnenkwamen in november 2016 en januari 2017. Doordat deze signalen niet goed zijn ingeschat, kon niet realistisch worden bekeken hoe groot de risico's waren en hoe er dus moest worden ingegrepen. ,,Gedurende enkele maanden nam niemand binnen de NVWA de verantwoordelijkheid", schrijft Sorgdrager.



Daardoor kon Chickfriend nog maandenlang doorgaan met het verspreiden van een giftig middel in de eierketen dat niet voldeed aan de wet, aldus de onderzoekers. De misstanden kwamen pas eind juli 2017 naar buiten door een bericht in dagblad De Stentor dat er in België fipronil in eieren was aangetroffen, afkomstig van een Nederlands bedrijf dat bloedluis bestreed. Al snel werd toen duidelijk dat er ook fipronil in Nederlandse eieren zat. De commissie heeft geconstateerd dat ongeveer 20 procent van de pluimveebedrijven ooit illegaal fipronil heeft gebruikt.



Hoe kan het dat de NVWA faalde in haar taak als controleur van de voedselveiligheid? De waakhond was simpelweg onvoldoende voorbereid op incidenten en crises. Er werd verder niet helder gecommuniceerd. Dat heeft tot grote onzekerheid bij betrokken boeren en het grote publiek geleid. Als belangrijk voorbeeld wordt daar genoemd het optreden van een NVWA-baas in het tv-programma Nieuwsuur. Hij raadde mensen aan een paar dagen geen eieren te eten.