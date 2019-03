Snowboardster Bibian Mentel geopereerd aan pijnlijke tumor in onderrug

Meervoudig snowboardkampioene Bibian Mentel (46), bij wie in 2001 wegens botkanker een onderbeen werd geamputeerd, is vandaag geopereerd aan een tumor in het onderste deel van haar wervelkolom. Volgens haar echtgenoot Edwin Spee bleek recent dat een wervel onder in Bibians rug zó ernstig was verzwakt dat hij kon breken.

Spee schrijft op Facebook dat hij zich best zorgen maakt over de vier uur lange ingreep die Bibian moet ondergaan. ,,Daar gaat ze weer”, stelt hij. En: ,,Kut kanker.” Volgens Spee had zijn vrouw de laatste weken veel last van haar rug. Om die reden werd een scan gemaakt waarop de kwaadaardige cellen te zien waren. Vorige week probeerde de snowboardster, ondanks de diagnose en pijn, in Canada toch te gaan sporten. ,,Maar ze mocht de berg niet op.”

De echtgenoot van Bibian Mentel schrijft dat de tumoren in wervel L4 en L2 (die illustratie onderaan dit artikel, red.) zitten. ,,Als die zijn verwijderd, worden wervels L1 tot en met L5 aan elkaar vastgezet. Een operatie die niet zonder risico's is. Hopelijk gaat alles net zo goed als bij haar nek”, aldus Spee die doelt op een ingreep van veertien maanden geleden. Hij hoopt dat hij en zijn vrouw ook hier weer goed uit zullen komen. Bibian Mentel zelf schrijft vandaag op Instagram te hopen dat ze binnenkort weer alles kan doen.

Recent werd bekend dat Mentel als danseres meedoet aan het het RTL4-programma Dancing with the Stars. Ze heeft voor de intensieve trainingen, die vooraf gaan aan de opnamen van het tv-programma, een speciale beenprothese laten ontwikkelen. ,,Met die prothese is het in principe mogelijk om alle dansbewegingen te maken”, aldus de sportster. ,,Het zal experimenteren worden, maar ik heb er nu al veel zin in.”

Dansen doet de gehandicapte snowboardster overigens al langer. Ze zit met haar echtgenoot Edwin Spee al geruime tijd op stijldansen. ,,En dat gaat goed.” Bibian Mentel won op de Paralympische Winterspelen 2014 in Sotsji goud op het onderdeel snowboardcross. Op de spelen in Pyongchang (Zuid-Korea) won ze vorig jaar opnieuw goud: voor de cross en de banked slalom. Vorig jaar liet de drievoudig paralympisch snowboardkampioene weten definitief te stoppen als topsportster. Bibian Mentel verloor op 27-jarige leeftijd haar rechter onderbeen door kanker. Zij was toen topsportster en stond op het punt zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Salt Lake City, USA (2002).

