Social media lachen met vertrek I amsterdam, laat alleen rdam blijven

Het begon een week geleden met het nieuws dat de letters moesten verdwijnen. Daarvan is overigens de letter d het meest gefotografeerd. Twitteraar YourDutch haakte al meteen in op het verdwijnen van de letters door een beetje te husselen en I wasterdam van te maken.

Het weghalen van de iconische letters I amsterdam , die onder meer op Schiphol en het Museumplein staan, lijkt niet goed te vallen. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 69 procent van de ondervraagden het een slecht idee vindt. Freek Houweling ziet wel wat in een compromis. Laat vier letters blijven en haal de rest weg. Wat blijft: rdam. Rotterdammers hebben overigens n og meer ideeën over wat te doen met de letters.

Ook Madurodam hoopt dat de letters gewoon in Amsterdam blijven te bewonderen, zo schrijft de miniatuurstad op hun eigen facebookpagina. Maar mochten ze toch weggaan, heeft de kleinste stad van Nederland een oplossing. ,,Weggooien is geen optie in een land waar we steeds meer aan het verduurzamen zijn. En ondertussen alvast wat gefiguurzaagd in onze werkplaats."