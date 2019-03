Soldaat is baan meer dan beu

Niet eerder in de afgelopen drie jaar waren zo veel soldaten van dit legeronderdeel zo ontevreden. De frustratie is in rap tempo gegroeid; vorig jaar zomer leek er ook nog niet veel aan de hand. Toen was nog iets meer dan 60 procent blij met hun baan. Vooral militairen onder de 35 jaar die een tijdelijk dienstverband hebben, zijn niet blij.

De ontevredenheid neemt niet alleen toe bij de landmacht. Ook bij de marine en de luchtmacht zijn de militairen ongelukkiger geworden in hun werk, maar daar daalt het werkplezier wel minder hard, blijkt uit de enquête die onder 2368 militairen is gehouden.

De resultaten zijn opvallend nu er eindelijk weer iets valt te vieren bij de krijgsmacht. Na twintig jaar bezuinigen, kreeg het leger er in 2017 voor het eerst geld bij. Militairen hebben anderhalf miljard euro te verdelen. Geld dat vooral wordt gebruikt voor het aantrekken van meer personeel en de aanschaf van reserveonderdelen en extra munitie.

Personeelstekort

Maar bij de landmachters is van een jubelstemming duidelijk geen sprake. Vakbonden AFMP en VBM hebben wel een idee waar dat gevoel vandaan komt. Een groot probleem is volgens hen het tekort aan personeel dat vooral bij de landmacht speelt. De gemiddelde bezettingsgraad ligt hier op 75 procent. Een op de vier functies is dus een vacature. ,,Dat leidt tot een grotere werklast voor de achterblijvers en tot samenvoegen van eenheden’’, zegt Anne-Marie Snels van AFMP.

Ook is er veel frustratie over de carrièreperspectieven bij de krijgsmacht en dat er nog steeds geen akkoord is over een nieuwe CAO met betere arbeidsvoorwaarden ,,De minister zegt wel in de Defensienota dat het personeel op één staat, maar daar merken ze in de praktijk niets van’’, zegt Jean Debie van VBM.