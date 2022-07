‘Solidariteitskwartiertje’: verkeersinfarct op snelwegen door bliksemactie boeren lijkt voorbij

Lichaam vermiste man gevonden tijdens grote zoekactie in haven bij Brabantse Willemstad

Bij de zoektocht naar een drenkeling in het Brabantse Willemstad is vanmorgen een lichaam gevonden. Dat lag in het water bij de Lantaarndijk. De Veiligheidsregio bevestigt dat het gaat om de man die vanmorgen vermist raakte nadat hij aan boord was gegaan van een boot.

14 juli