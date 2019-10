‘Sommige mensen schrikken echt van zo'n listeria-schandaal’

Klimaatac­ti­vis­ten blokkeren gebouw van ABN Amro op Amsterdam­se Zuidas

16:01 Het is een van de acties die de groep dinsdag aankondigde, gericht op grote bedrijven in de hoofdstad. Ook in het Vondelpark zijn sinds vanochtend actievoerders bijeen. De groep was even omsingeld door de Mobiele Eenheid (ME), maar volgens een woordvoerster van de politie duurde dit ongeveer een half uur. De ME trok zich daarop op terug omdat de situatie rustig was. De betogers willen in het park een zogenoemd klimaatkamp opzetten. Ze zijn van plan meerdere dagen in het park te blijven, om het programma met lezingen en workshops dat ze hadden bedacht voor de blokkade op de Stadhouderskade, die gisteren was, voort te zetten. Het is nog niet duidelijk of de gemeente dit zal toestaan.