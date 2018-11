Soms vergeten we bijna dat het gros van de mensen niet zo snel boos te krijgen is

Spookrij­der veroor­zaakt dodelijk ongeval op A2 bij Maarheeze

6:53 Op de A2 richting Maastricht, tussen Valkenswaard en Maarheeze, is een spookrijder gisteravond rond 21.00 uur frontaal op een andere auto gereden. De bestuurder van de andere auto is daarbij overleden. De spookrijder, een Belg, raakte zwaargewond. Dat meldt de politie. De A2 is inmiddels weer vrij.