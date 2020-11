Sonja dacht mondkapjes te bestellen, in werkelijkheid werd haar rekening geplunderd

Sonja Bartels uit Utrecht (niet haar echte naam) kreeg op 3 april om 07.29 uur een sms’je van het RIVM. Er waren voor mensen in de zorg een ‘beperkt aantal zorgpakketten’ tegen corona te bestellen. Nederland zat in de derde week van de lockdown en er was een tekort aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Sonja is hulpverlener. ,,We hadden die week op het werk juist veel discussie wie wel en wie geen beschermingsmiddelen tegen corona nodig had. Het sms’je kwam binnen op haar werktelefoon. Zelf had ze geen beschermingsmiddelen nodig, maar haar schoonzus die in de thuiszorg werkt zou er blij mee zijn.