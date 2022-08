Spaanse vrouw (52) beschuldigt Dance Valley-baas Brian B. van verkrachting

Een 52-jarige Spaanse vrouw beschuldigt de Nederlandse dance-ondernemer Brian B., eigenaar van de United Dance Company (UDC), ervan haar in april in haar woning in Madrid te hebben verkracht. De 48-jarige B. uit Edam is diezelfde avond door de politie gearresteerd en heeft volgens de vrouw ongeveer een maand in een Spaanse cel gezeten. Dat laatste heeft justitie in Spanje nog niet bevestigd.

In een vandaag uitgegeven verklaring geeft B. toe dat hij door de Spaanse politie is aangehouden. ,,Ik ontkende, en ontken nog steeds de beschuldigingen van deze vrouw,” schrijft de organisator van onder meer Dance Valley en Dutch Valley, dat afgelopen zondag plaatsvond. Hij zegt de uitkomst van de procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

Carol Sepúlveda, die in de dans- en kunstwereld in Madrid actief is, maakte haar verhaal gisteren via Instagram openbaar. ,,De manier waarop deze man handelde en mij verkrachtte, maakten me duidelijk dat hij dit vaker moet hebben gedaan. Ik wil voorkomen dat, zolang de procedure duurt, hij nog meer slachtoffers maakt, ook in Nederland,” zegt Sepúlveda in een lang gesprek met deze site.

Seksuele agressie

De medische diagnose die op de avond van 10 april werd gesteld laat er geen enkele twijfel over dat zij verkracht is. ,,Seksuele agressie,” luidt de conclusie van het rapport, waarover deze site beschikt. Daarin staan de verwondingen van de vrouw beschreven aan hals en knieën, plus pijn in de vaginale streek. Op haar kleren werden resten sperma van haar verkrachter aangetroffen.

Sepúlveda was met een groep vrienden in een bar naast hotel Four Seasons waar B. met zijn vriendin en hun baby verbleef, zo liet hij weten. Hij toonde de groep zelfs foto’s van zijn gezin. Hij vertelde daarnaast over zijn vele connecties in de danswereld en interesseerde zich voor tekeningen die Sepúlveda had gemaakt. ,,Van een flirt of zo was helemaal geen sprake,” zegt de vrouw. ,,Toen ik naar huis ging, niet ver van het hotel, vroeg hij of hij enkele van die tekeningen kon zien. Ik zag er geen enkel gevaar in, maar op het moment dat we binnen waren overweldigde en verkrachtte hij me.”

Alarmnummer

Sepúlveda was na zijn vertrek nog in staat het alarmnummer te bellen; de politie trof haar naakt op de grond aan. Korte tijd later vielen agenten van de Policía Nacional de hotelkamer van B. binnen. De Spaanse politie bevestigde vanochtend dat de arrestatie van de Nederlander op 10 april plaatsvond. Op 11 april registreerde rechtbank nummer 10 in Madrid de aanklacht tegen B. wegens ‘seksuele agressies’.

Volgens de vrouw werd B. een maand later op borgtocht vrijgelaten omdat hij een vals adres in Spanje zou hebben opgegeven waar hij bereikbaar zou zijn. Volgens B. zelf, in zijn verklaring, is hij, nadat ‘beide versies van het verhaal werden gehoord’, door de Spaanse rechter vrijgelaten.

Baarmoederhalskanker

Sepúlveda, die ten tijde van de verkrachting voor baarmoederhalskanker werd behandeld, zegt dat ze met haar verhaal naar buiten is gekomen omdat ze voor haar leven vreest. ,,Na de verkrachting zei hij me dat hij me zou doden als ik iemand iets erover zou zeggen. Hij zei dat hij honderden veiligheidsmensen had die me wel zouden vinden.”