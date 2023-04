Spanningen in noodlocaties asielzoekers lopen op, wapenstok gebruikt na gedoe om kookplaten

Er is al wekenlang onrust onder de 500 asielzoekers die in de Eurohal in het Groningse Zuidbroek verblijven. Die sobere noodopvang is open sinds september. In maart was er een protest vanwege de slechte hygiënische omstandigheden en de lange wachttijden voor een gesprek met immigratiedienst IND.

Woensdagavond laat liep de spanning wederom hoog op. Een groep asielzoekers is niet tevreden over het aangeboden eten en wil zelf kunnen koken. De elektrische kookplaten die ze hebben gekocht om dat te doen, zijn door opvangorganisatie COA in beslag genomen. ,,In verband met de brandveiligheid’’, zegt een woordvoerder. ,,Ze krijgen ze terug als ze uit Zuidbroek vertrekken.’’

‘Onveilige situatie’

Woensdagavond kwam, zo stelt het COA, een groep asielzoekers naar de eetzaal om de kookplaten op te eisen. ,,Hierdoor ontstond er een onoverzichtelijke en onveilige situatie voor bewoners en medewerkers. Om die reden werd de politie ingeschakeld via 112’’, stelt de woordvoerder.

De politie zegt een melding over een vechtpartij te hebben gehad vanuit het COA. ,,Wij zijn toen gekomen om de rust te herstellen.’’ Daarbij werden meerdere eenheden en twee hondenbegeleiders ingezet.

Op videobeelden, gemaakt door bewoners en verspreid door hulporganisatie MiGreat, is te zien hoe twee agenten met blaffende honden en getrokken wapenstokken een groep asielzoekers achteruit drijft. De agenten halen ook enkele keren uit naar de groep mannen. De asielzoekers bieden, op de videobeelden, geen verzet.

Bewoners van de noodopvang spreken van ‘een vreedzaam protest over het eten'. ,,We hoopten dat we veilig zouden zijn in Nederland, maar ze zaten ons achterna met honden.’’ Woordvoerder Roos Ykema van MiGreat spreekt van ‘onnodig geweld door de politie'. Zij hoopt dat er een onderzoek komt naar het handelen van COA en de politie.

Het incident in Zuidbroek is tekenend voor de oplopende spanningen in tientallen noodopvanglocaties door heel Nederland. Die locaties zijn, zoals de naam zegt, bedoeld voor tijdelijke noodopvang, maar zijn vaak al maandenlang in gebruik. De locatie Zuidbroek zou tot maart beschikbaar zijn, maar die termijn is inmiddels verlengd tot september.

Bezuinigingen

Door jarenlange bezuinigingen op het aantal opvanglocaties en een stijgend aantal asielzoekers ontstond er vorig jaar een groot, acuut tekort aan opvangplekken. Nadat er honderden asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel buiten moesten slapen, werden er door heel het land tientallen (crisis)noodopvanglocaties ingericht. Op die plekken is weinig privacy. Soms zijn het grote hallen waarin met dunne wandjes kamers zijn gemaakt. Die kamers hebben geen dak, er slapen vier of meer mensen in.

In januari protesteerden bewoners van de noodopvang in Doetinchem tegen de slechte opvangomstandigheden. Bewoners van de noodopvang in de Expohal in Assen noemden de situatie daar recent nog explosief tegen het Dagblad van het Noorden. Ze protesteerden met teksten als ‘We zijn hier nu 5 maanden. Zou u het 5 dagen volhouden?’

Asielzoekers zouden na maximaal enkele maanden in een noodopvang moeten doorstromen naar een regulier azc. Maar door de wachttijden bij de IND gebeurt dat vaak niet en verblijven mensen een halfjaar of langer in de noodopvang.

