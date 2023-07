Speciaal bedje in Deventer Ziekenhuis helpt ouders in zwarte tijd: ‘Zo blijft overleden kindje dichtbij’

met video Zwemmer in nood? Pak dan snel een colaflesje: ‘Daar kun je iemand mee redden’

Help, ik zie iemand verdrinken. Wat moet ik doen? Pasgeleden overleed nog iemand in de Vinkeveense Plassen bij het redden van een drenkeling. Het helpen van een zwemmer in nood kan dus gevaarlijk zijn. Hoe kun je het veilig doen? Jeroen Bus van de reddingsbrigade laat zien dat dat zelfs kan met een strandbal of een colafles. ,,Eigen veiligheid gaat altijd voor.”