Speciale opvang voor ‘gevaarlijke’ jihadkinderen bij terugkeer in Nederland

Potentieel gevaarlijke kinderen van jihadisten worden na terugkeer in ons land ondergebracht op een speciale opvanglocatie. Daar worden ze 24 uur per dag geobserveerd en begeleid om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving.

Alle oudere kinderen van Nederlandse jihadisten komen na terugkeer terecht op zo’n opvang voor ‘jihadkinderen’. Inlichtingendienst AIVD stelt dat kinderen vanaf 9 jaar mogelijk gevechtstraining hebben gekregen in het kalifaat van IS. De Raad voor de Kinderbescherming houdt er dus ook rekening mee dat zij gedwongen hebben deelgenomen aan gewelddadige acties.

Door de kinderen in een ‘orthopedagogische setting’ nauwlettend te volgen, kan duidelijk worden of daar daadwerkelijk sprake van is, of en wat voor trauma’s de kinderen hebben opgelopen en welke (intensieve) hulpverlening nodig is. Er staan al specialisten klaar die deze hulp kunnen bieden, zodra oudere kinderen in Nederland aankomen, kan de opvang beginnen. Waar die precies plaatsvindt, zegt de Raad voor de Kinderbescherming niet. Wel is duidelijk dat de kinderen volledig worden afgezonderd: ze zullen ook niet samen met andere kinderen in een instelling verblijven. Er zijn tot nu toe nog geen kinderen in de instelling geplaatst.

210 Nederlandse kinderen

In Syrië en Turkije verblijven momenteel 210 Nederlandse kinderen van jihadistische ouders, 85 van hen zitten in detentiekampen in Noord-Syrië. Ruim driekwart van de kinderen is in het strijdgebied geboren en dus nog geen 9 jaar oud, ongeveer 10 procent is wel negen jaar of ouder. De afgelopen jaren kwamen er al zeker veertien kinderen terug, allemaal jonger dan 9.

Een grootouder van oudere kleinkinderen die in het kalifaat verblijven, heeft al te horen gekregen dat zij bij aankomst eerst medisch en psychisch onderzocht zullen worden om te kijken hoe ze er aan toe zijn en om te beoordelen of ze niet gevaarlijk zijn. Hij vindt dat ‘erg ver’ gaan. ,,Ik denk dat ze zo snel mogelijk in een vertrouwde omgeving moeten worden geplaatst en daar de nodige hulp moeten krijgen.’’