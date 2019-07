Speedboot botst op rubberboot: meisje (15) overleden

UPDATEEen speedboot is voor de Zeeuwse kust bij Zoutelande op een rubberboot gebotst. De inzittende van de rubberboot, een meisje van 15 uit het Limburgse Neer, is overleden. De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk, maar de bestuurder van de speedboot is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde vlak voor een strandpost. Het was op dat moment laagwater. Het meisje werd direct naar de strandpost gebracht. Ondanks de inzet van hulpverleners overleed ze aan haar verwondingen. De politie meldde eerder abusievelijk dat de inzittende 20 jaar was. Later werd dat gecorrigeerd.

In de opblaasrubberboot zaten volgens de politie meerdere personen vlak voor het ongeluk. Hoe het met de andere inzittenden gaat, is nog onbekend. De familie van het slachtoffer is ter plaatse en opgevangen.

Druk op het strand

De politie geeft aan dat veel mensen het ongeluk zagen gebeuren, omdat het druk was op het strand vanwege het warme weer. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.



Een man uit Eindhoven op het strand zag hoe de politie de twee boten afvoerde. ,,Een aanvaring? Dodelijk? Goh wat erg. Nee dat wisten we niet.” De rubberboot is in een politieauto meegenomen. De speedboot is uit het water gehaald door de KNRM. De politie heeft de speedboot op een trailer meegenomen voor onderzoek (zie foto onder).

De strandwacht, ambulancedienst en politie schoten te hulp bij het ongeluk. De traumahelikopter uit Rotterdam landde rond 16.00 uur op het strand.

Volledig scherm © HV Zeeland