Speedboot op aanhanger breekt in tweeën door ongeluk op N242

Henk Krol stopt al weer met zijn bed & breakfast in Best: ‘Kwaliteit is gezakt’

Al na een half jaar stopt Henk Krol met zijn eigen bed & breakfast in de bossen bij Best. Volgens de voormalig politicus en hoofdredacteur van de Gay Krant is de kwaliteit die gasten er geboden wordt ‘gezakt tot onder het niveau waarop het verantwoord is mijn naam eraan te verbinden’.

31 oktober