Spermadonoren werden gedwongen anoniem te blijven: ‘Artsen waren koning in hun eigen koninkrijk’

UPDATE Opnieuw twee explosies in Rotterdam

In Rotterdam hebben zich vannacht opnieuw twee explosies voorgedaan. Rond 1.30 uur was er een ontploffing in een portiekflat aan de Bilderdijkstraat in Rotterdam-West. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade aan het portiek. Tegen 5.00 uur vond er een explosie plaats bij een woning aan de Olmendaal in Rotterdam-Zuid.