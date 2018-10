Speuren naar illegale taxi's: 'Schiphol is vruchtbaar jachtgebied'

De nacht is nog niet voorbij, maar op het politiebureau aan de James Wattstraat, bij Amsterdam Amstel, brandt al licht. Terwijl de meeste Nederlanders nog naar hun werk moeten, maken medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport zich op voor een grote controleactie. Met vier teams zullen zij rond de hoofdstad en Schiphol speuren naar illegale taxi's, samen met politie, de Belastingdienst en het OM.



,,De laatste tijd zien we een opmerkelijk aantal malafide taxibedrijven opduiken'', vertelt Sikko Oosterhoff, coördinerend specialist bij de ILT. ,,In het taxiregister staat dan een prachtig bedrijf, maar zodra we controleren zien we allerlei vreemde zaken. Bv's gaan snel failliet, contracten met chauffeurs worden in schimmige cafeetjes getekend, loonstrookjes kunnen niet worden overlegd. Ondernemers lijken snel geld te willen verdienen, ten koste van chauffeurs.''



Met een grootscheepse gecoördineerde actie proberen de diensten sinds vorige week fraudeurs op te sporen. Inmiddels zijn zeker twintig bedrijven in kaart gebracht, die met gemiddeld twintig tot zeventig, soms honderd taxi's, rondrijden. Er rijden dus honderden taxi's illegaal rond. ,,Waarschijnlijk zijn het er nog meer. In Amsterdam en de rest van Nederland.''