Spiegel voor generatie laffe parlementariërs

Het is toch wel treurig, moet ik zeggen, dat zich in Oekraïne momenteel een oorlog voltrekt, maar dat de leden van onze eigen Tweede Kamer tijdens een debat over die kwestie buitelden over de baarlijke prietpraat van Thierry Baudet (FvD). Dat de leider van extreemrechts al maanden, zo niet jaren, de weg kwijt is, hoef ik aan niemand uit te leggen met een goed hart, een geijkt moreel kompas en gezond verstand. Dus hier, op deze plek, een scherpe opinie over hem formuleren, is om die reden verspilde moeite – dat is al te vaak gebeurd.



Maar juist om die reden moet er eens kritisch worden gekeken naar de rol van het parlement, dat veel te lang, in principe tot deze week, worstelde met adequaat en in de juiste proporties een antwoord te formuleren op de gevaarlijke waanzin van de FvD-oorlogshitser.



Sjoerd Sjoerdsma (D66) liet van zich horen, nadat Thierry Baudet voor de zoveelste keer, met een hoop woorden, niet tot een veroordeling van het Russische geweld was gekomen: ‘Het doet pijn om deze Kremlin-propaganda hier in dit huis van de democratie te horen’. Daar had hij gelijk in.