Spiegelneuronen in je brein zorgen ervoor dat je een liedje niet uit je hoofd krijgt

Vrienten heeft de gave om hits te componeren. Waaronder nummers als 32 Jaar(Sinds een dag of twee), Is Dit Alles en Belle Hélène. De frontman is behalve zanger ook componist, basgitarist, gitarist en pianist. Met Boudewijn de Groot en George Kooymans vormt hij sinds 2016 het trio Vreemde Kostgangers, waarmee hij begin volgend jaar weer speelt. Daarna gaat hij met de ‘Doe Maars’ (zoals Vrienten Doe Maar steevast noemt) op tournee langs de kleine zalen. Erik Scherder schreef onder meer Singing in the brain, over de invloed van muziek op onze hersenen. Hij is een regelmatige tafelgast in De Wereld Draait Door. Op de inspiratie die voor Henny Vrienten zo natuurlijk lijkt te komen, heeft Scherder een wetenschappelijk antwoord.