Spijt na borstimplantaten: ‘Bommetjes in mijn lijf’

Wij zijn allemaal klimaatont­ken­ners, wat is jouw excuus?

6:00 Klimaatverandering is moeilijk te bevatten voor ons brein. Als het over de opwarming van de aarde gaat, laten we ons eerder leiden door emoties dan door wetenschappelijke bewijzen. Dit zijn de psychologische valkuilen waar we (bijna) allemaal in trappen. Aan welke klimaatsmoezen maak jij je schuldig?