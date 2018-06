Spijt van relschoppers Rotterdam hypocriet en ongeloofwaardig

CDA worstelt met afschaf­fing dividendbe­las­ting

1 juni De achterban van het CDA bekreunt zich over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Partijleden spreken van een ‘weeffout in het regeerakkoord’ en eisen morgen op het CDA-congres in Den Bosch compensatie in de vorm van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf.