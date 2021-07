Spitsuur in teststraten door oplopende coronabesmettingen, GGD wil opschalen

Het snel stijgende aantal coronabesmettingen in combinatie met vertrekkende vakantiegangers doet de teststraten overlopen. Veel mensen melden moeilijk een afspraak te kunnen boeken of enkel ver weg, in een andere regio. GGD's bevestigen de drukte.

Hadden medewerkers in veel teststraten afgelopen maand weinig om handen, door de oplopende coronabesmettingen is het opnieuw spitsuur. In veel regio's blijkt een testafspraak lastig te maken, klagen mensen op sociale media. Zo kan Hagenaar Tom Verhoeff alleen terecht in Rotterdam of nog verder in Middelharnis, meldt hij op Twitter.

In Groningen was het vanochtend moeilijk om een afspraak te maken, stelt Lennard Pierey. Inwoners van Amersfoort konden niet in eigen stad terecht. Het Parool inventariseerde de situatie voor Noord-Holland en in vrijwel de gehele provincie is een testafspraak praktisch onmogelijk.

Extreem druk

De GGD GHOR, koepel van de 25 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD's), bevestigt in een reactie dat het aantal testafspraken ‘explosief is gestegen'. ,,Wat wij zien is dat het overal druk is, in de Randstad en de grote steden zelfs extreem druk”, vertelt woordvoerder Laetitia Gruwel.

Heel verrast is de GGD GHOR niet. ,,Dit valt en viel te verwachten met alle corona-uitbraken die zich nu voordoen.” Was het aantal dagelijkse besmettingen eind juni onder de zeshonderd gezakt, afgelopen dagen liep het aantal positieve coronatesten in razendsnel tempo op tot bijna 3.700 op woensdag. Oorzaak is het afschaffen van de meeste coronamaatregelenen per 26 juni in combinatie met de opmars van de besmettelijke Delta-variant.

De drukte in de teststraten wordt mede veroorzaakt door de toeloop van vakantiegangers die zich willen laten testen voordat ze naar het buitenland afreizen. Hoewel de GGD daar aparte testlocaties voor heeft ingericht - te boeken via Testenvoorjereis.nl - lijken nogal wat Nederlanders de gewone teststraten hiervoor te gebruiken.

De GGD beklemtoont dat dit hoogst onverstandig is. ,,De gewone teststraten zijn specifiek voor mensen met coronaklachten. We willen voorkomen dat reizigers die zich enkel vanwege hun vakantie laten testen en geen klachten hebben, zich mengen met mensen die mogelijk corona hebben.”

Overwerken

Tweede Kamer-lid Jan Paternotte, coronawoordvoerder voor D66, ontving afgelopen dagen signalen over volle teststraten en vroeg Nederlanders om hun ervaringen te delen. Dat deden ze massaal. ,,Mijn vermoedens worden bevestigd, er is sprake van een enorm explosieve stijging.”

Paternotte zit in zijn maag met de situatie en is bezorgd dat GGD's de toeloop niet aankunnen. ,,Ik ben bang dat mensen vanwege de drukte geen test meer inplannen en het er bij laten zitten. Dat zou een hele slechte zaak zijn, want dan missen we een goed beeld van het aantal coronagevallen. Dat de GGD's vorig jaar problemen kenden is één, maar dat mag nu niet meer gebeuren. Nu al krijgen GGD-medewerkers de vraag of ze willen overwerken.”

Opschalen

Volgens de GGD GHOR kan het alle testaanvragen voorlopig nog aan en is het bij klachten mogelijk om binnen de 24 uur terecht te kunnen voor een testafspraak. Tegelijk lukt dat niet altijd om bij een locatie in de buurt, erkent woordvoerster Gruwel. ,,Wij onderzoeken daarom nu of we moeten opschalen en waar dat dan moet.” Die extra capaciteit is beschikbaar, aldus de GGD, het is niet zo dat er vanwege vakantietijd minder medewerkers beschikbaar zijn. ,,Wij kunnen op korte termijn uitbreiden.”

De gemiddelde wachttijd tussen test en uitslag bedraagt momenteel 34 uur, of een kleine anderhalve dag, stelt de GGD. Dat lijkt langer dan tot voor kort gebruikelijk.

