Spookrijder (31) overleden bij groot ongeluk op A2, gewonde (49) in ‘zorgelijke situatie’

Advocaat van Jos Brech wil boek over zaak-Nic­ky Verstappen tegenhou­den

8:14 Advocaat Gerald Roethof probeert via een kort geding een wetenschappelijke publicatie over de rechtszaak tegen Jos Brech, de man die de 11-jarige Nicky Verstappen misbruikte met de dood tot gevolg, tegen te houden. Dat meldt De Limburger. Het gaat om een onderzoek van onder anderen hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. De resultaten zouden zaterdag in boekvorm worden uitgegeven.