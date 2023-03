Spookrijder ernstig gewond na aanrijding op A9, tweede slachtoffer heeft ‘slechts kneuzingen’

Multimiljo­nair en PS­V-top­man koopt BrandLoyal­ty (bekend van de voetbal­plaat­jes) terug

Multimiljonair Robert van der Wallen koopt het bedrijf BrandLoyalty terug. De Brabander richtte dat bedrijf - met hoofdkantoor in Den Bosch - zelf op in 1995 en was jarenlang directeur.