Spoor liquidatie Wiersum leidt naar Utrecht

Het onderzoek richtte zich vandaag op de omgeving van de Tamboersdijk in Utrecht. Volgens de politie zou daar na de moord op Wiersum een belangrijke ontmoeting hebben plaatsgevonden. ,,Door tactisch en technisch onderzoek is gebleken dat de uitvoerders op de dag van de moord anderen naar de Tamboersdijk hebben gestuurd. We weten wie dat zijn maar die geven geen volledige openheid van zaken. We zoeken nu antwoord op de vraag wat hier is gebeurd is, met wie ze een ontmoeting hebben gehad of dat ze bij iemand thuis zijn geweest. Het lijkt er sterk op dat dit verband houdt met de moord’’, laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten.