Spoordrama Oss: deze week metingen bij spoorwegovergangen

Travelbird maakt doorstart onder Britse vleugels

17:44 De reisorganisatie Travelbird maakt een doorstart onder de vleugels van de Britse branchegenoot Secret Escapes. De website is waarschijnlijk snel weer in de lucht. Voor het personeel ziet het er somber uit: er blijven weinig banen over. Dat maakte curator Jan Padberg zojuist bekend.