Spoorvakbond wil dat politie vaker surveilleert op stations na incident coronaspuger

Directe aanleiding is een geweldsincident van afgelopen zaterdag. Een conductrice werd ’s middags door een man in haar gezicht gespuugd op Amersfoort Centraal. Ook sloeg hij haar met een vuist in het gezicht. De man is uiteindelijk afgevoerd door de politie met een deken over zijn hoofd. Op het bureau bleef de man agressief.

,,Door de coronacrisis is de afspraak gemaakt dat de medewerkers van Veiligheid & Service van de NS (VCNS) uit veiligheidsoverwegingen alleen toezicht houden. Als het fout gaat, moet de politie worden gewaarschuwd want alleen agenten mogen handhavend optreden. In de praktijk is dat soms heel lastig’’, zegt VVMC-bestuurder Wim Eilert. ,,Niet alleen bij een uitzonderlijk incident zoals in Amersfoort, maar bijvoorbeeld ook bij zwartrijders of als er teveel mensen in een treinstel zitten. Als zij de trein verlaten, dienen agenten deze mensen te beboeten, maar vaak duurt het te lang voordat de politie is gearriveerd en is de vogel gevlogen.’’

Zichtbaarheid

VVMC pleit dan ook voor meer zichtbaarheid van agenten op stations. ,,Dat kan niet overal, maar zeker op de grotere stations zou het vanwege de veiligheid goed zijn als de politie vaker langskomt en niet alleen maar komt als er een melding binnenkomt.’’ Ook de FNV meldde recent dat de situatie op de stations snel kan escaleren, aangezien herrieschoppers misbruik maken van de huidige coronarichtlijnen.

Een NS-woordvoerster laat weten dat er een goed contact is met de politie. ,,Wat er zaterdag in Amersfoort is gebeurd, is ongelofelijk schrikken. Zeker voor onze collega. Maar het was, gelukkig, een uitzonderlijke situatie. Als we kijken naar het aantal incidenten dan zien wij de afgelopen weken geen toename. Wat ons betreft hoeven er op dit moment geen extra maatregelen te worden genomen.’’