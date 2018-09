‘Sportclub kan jaarlijks 7000 euro besparen’

De oplossingen die door De Groene Club geboden worden - onder meer zonnepanelen, zonneboilers, led-verlichting en isolatie - zijn niet per se nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de clubs door gespecialiseerde Essent-medewerkers bij de hand worden genomen.



,,Het besef dat er met energiebesparing iets te winnen is, dat is er bij de clubs vaak wel", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. ,,Maar het wordt als ingewikkeld ervaren. En dan krijgen andere zaken al snel voorrang. Het gaat om vrijwilligers, die naast de club ook gewoon een huis hebben. Dan komt energiebesparing al snel op de tweede of derde plek."