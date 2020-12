Sporten en vitamine D tegen corona, maar niemand heeft het over belang van slapen

Lekker thuiswer­ken in je ‘baatjaas’: deze mannen begonnen een webshop met een echt Uteregs product

3 december ‘Schaat, woar is me baatjaas?’ Zo zal het ongeveer klinken in Utrechtse huishoudens die straks het geesteskindje van Paul Janmaat in de kast hebben hangen. Want wat begon als een dieptepuntje in de coronacrisis heeft inmiddels geresulteerd in een populaire webshop met slechts één product: de Baatjaas.